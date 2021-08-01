Дерево повністю перекрило проїжджу частину вул. Князя Романа

У Львові на вул. Князя Романа впало дерево, яке перекрило проїжджу частину вулиці. Рух на вулиці повністю заблокований.

Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, ввечері в неділю, 1 серпня, на вул. Князя Романа, 11 впало дерево, яке перекрило проїжджу частину вулиці. Рух перекритий повністю. На місці працює поліція та комунальні служби.

Під час падіння дерево також пошкодило лінії електропередач із ліхтарями та автомобіль Daewoo Lanos.

Зазначимо, ввечері 1 серпня у Львові почалася гроза з дощем та сильним вітром. Унаслідок цього на кількох вулицях міста, зокрема вул. Трускавецькій, Пекарській і Курмановича, впали дерева, але наразі проїхати там можна.