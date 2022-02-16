Парки у двох населених пунктах Львівської громади зарахують до природно-заповідного фонду. Статус заповідника отримають зелені зони у смт. Брюховичі та с. Гряда, повідомляє департамент міської агломерації ЛМР. Це дасть можливість вберегти їх від забудови.

Реконструкцію парку ім. Б. Хмельницького у Брюховичах розпочали ще торік. Тут вже є облаштовано доріжки, лавки та урни. Для закінчення робіт міська рада виділила 500 тис. грн.

Після цього брюховицькому парку оформлять статус природно-заповідного фонду. Таке ж рішення готується і для парку в Гряді, що допоможе вберегти зелені зони від незаконного будівництва.

У Брюховицькому парку вже проведено благоустрій (фото ЛМР)

А у лісопарку селища Рудне дерева рятуватимуть від короїдів та інших шкідників. Їх обстежать фахівці і напрацюють пропозиції для покращення утримання зелених насаджень.

«Нині у парку зафіксовано цілі ділянки пошкоджених сосен: частина з них падає на сусідні дерева, інші пошкоджені гілки звисають вгорі. Попередньо така ситуація виникла через ураження хвойного дерева короїдом. І якщо зараз нічого не зробити, невдовзі всі хвойні просто загинуть», – пояснила заступниця начальниці управління екології та природних ресурсів ЛМР Оксана Луцко.

Також у селах громади проведуть паспортизацію водойм. Зокрема, управління екології планує дослідити санітарний стан витоків річки Зимна Вода.