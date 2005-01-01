У Парку культури стартував третій сезон кінопереглядів із «Kredobank»

Третій сезон проекту «Кіно у Парку з «Kredobank» стартував у День міжнародного захисту дітей. Перегляди просто неба розпочали з мультфільму «Монстри на канікулах», на який завітали і діти, і батьки.

«На показах можна познайомитися з новими друзями, а потім разом ходити з ними на кіно. Тут можна познайомитися з друзями новими, з ними потім якось домовлятися і потім приходити на всілякі прем'єри», - діляться враженнями відвідувачі кінопоказу Макар і Лука.

«Приємно, що така локація ніби отримує нове життя завдяки кінопереглядам. Дуже гарний парк, приємно, що він надихнутий новим життям, гарна нова локація на свіжому повітрі, гарний мультик, 1 червня. Кіносеанси відбуватимуться впродовж п'ятниці, суботи та неділі», - каже відвідувачка кінопоказу Надія.

Надалі сеанси кіно у Парку культури влаштовуватимуть щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі. На великих екранах впродовж цих днів будуть демонструвати польські фільми, а також українську та світову класику.

«Глядачі обирають фільм із двох-трьох запропонованих редакцією проекту. Офіційним органом, так би мовити, цього проекту є однойменна сторінка у мережі Facebook, на якій публікуються актуальні новини проекту, репертуар і виносяться пропозиції для голосування», - розповідає керівник прес-служби ПАТ «Кредобанк» Віктор Гальчинський.

Проект «Кіно у Парку з «Kredobank» триватиме протягом всього літа та навіть у вересні, якщо дозволить погода.