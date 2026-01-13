Біля джерела в «Сопільче» поставлять дерев'яну терасу

У двох парках Тернополя відновлять пішохідні доріжки, встановлять інклюзивні лавки та облагородять територію для купання за гроші від Європейського Союзу. Йдеться про територію в «Парку здоров’я» та простір біля джерела в парку «Сопільче». На оновлення загалом витратять понад 1,5 млн грн. Відповідні рішення прийняли на засіданні виконкому Тернопільської міської ради.

Ремонтні роботи проведуть у рамках проєкту «Портфоліо міських перетворень “Зелене та комфортне місто Тернопіль”», який частково фінансує Програма розвитку ООН від Європейського Союзу. Ремонт біля джерела зроблять повністю за грантові гроші, а безбар'єрний простір в «Парку здоров’я» – на умовах співфінансування. Ремонт на обох локаціях виконуватиме громадська організація «Вест Юкрейн Діджитал». У відповідь на інформаційний запит ZAXID.NET в Тернопільській міській раді зазначили, що команда Програма розвитку ООН визначила відповідальною за використання грантових грошей саме громадську організацію.

У «Парку здоров’я» відновлять пішохідні доріжки. Візуалізація Тернопільської міської ради

Загалом на ремонт територій двох парків витратять понад 1,5 млн грн. Для «Парку здоров’я» виділили 1,1 млн грн – 900 тис. грн від ЄС та 200 тис. грн з міського бюджету. За ці гроші розширять та відремонтують пішохідну доріжку, встановлять огородження, інклюзивні лавки, урни для сміття, висадять кущі, встановлять інформаційний стенд.

Простір біля джерела в парку «Сопільче» оновлять за 450 тис. грн. За ці гроші встановлять багаторівневу дерев’яну терасу, яку покриють антисептичними та протипожежними речовинами, облаштують відпочинкову та купальну зони, відновлять роздягальну та огорожу, встановлять інформаційний стенд.

Роботи з оновлення та ремонту вже розпочалися, однак, за даними Тернопільської міської ради, їх тимчасово призупинили через погоду.