Сад в японському стилі облаштували в парку «Сопільче» поруч з зоокутком

У тернопільському гідропарку «Сопільче» відкрили терапевтичний сад у японському стилі. Площа нової локації – 1 гектар. Гроші на облаштування саду виділили в межах Проєкту Представництва ООН в Україні «Мери за економічне зростання», що фінансується Європейським Союзом.

Як повідомили в Тернопільській міській раді, територію саду облаштували поруч із зоокутком. Ця ділянка парку «Сопільче» кілька років була у занедбаному стані. Тут розташовані невеликі штучні водойми, які пасували під концепцію японського саду. Роботи стартували у 2024 році, а в 2025 році комунальники висадили тут близько 200 рослин.

«Посадили сакури, японські клени, сосни, ялівці, морозостійкий бамбук, кедри, азалії та німфеї. Загалом тут є понад 40 видів рослин, які підібрані з урахуванням клімату і стилю саду. Ландшафтні композиції виконані за принципами японської садової культури – з гармонійним поєднанням зелені, каміння та води», – зазначили в пресслужбі Тернопільської міськради.

Комунальники облаштували в саду арки для плетистих троянд, перголу для гліцинії, пішохідні доріжки з декоративного каменю. Також встановили лавки для відпочинку, лавки-гойдалки, смітники, LED-освітлення та сонячно-вітрову електростанцію для зарядки ґаджетів. На вході розмістили традиційні японські ворота – торії.

Окрім того, у межах проєкту відреставрували старий водяний млинок, який розташований поруч з дорогою на масив «Дружба», і встановили вказівник із відстанями до озер світу. На штучних водоймах в японському саду до кінця літа змонтують п’ять аераційних фонтанів із LED-підсвіткою. Як зазначають у міськраді, новий простір має сприяти фізичному, емоційному та психічному відновленню відвідувачів через контакт із природою.

Гроші на створення саду виділили з грантової програми ЄС. Наразі невідомо, скільки саме витратили на облаштування території. Однак додамо, що такий сад в парку «Сопільче» планували створити ще в 2019 році. Тоді вартість робіт становила майже 1,5 млн грн. За кілька років цю ідею вдосконалили та подали проєкт на програму Європейського Союзу, де він пройшов відбір.