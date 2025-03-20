Зрізали дерева різних порід і віку

У регіональному ландшафтному парку «Загребелля» неподалік Тернополя виявили незаконну рубку майже 250 дерев. Екоінспектори виїхали на пошкоджену ділянку і підрахували завдані державі збитки. Загалом зловмисники вирубали дерев на майже 8,3 млн грн. В поліції ZAXID.NET повідомили, що наразі розшукують «чорних лісорубів».

Повідомлення про незаконну вирубку дерев надійшло тернопільським екоінспекторам через вебресурс «ЕкоЗагроза». Житель Тернопільщини, який сповістив про вирубку, зазначив, що дерева зрізали на території Білецької громади. Екоінспектори виїхали на місце і оглянули територію.

«Під час обстеження місця, вказаного у зверненні, екоінспектори виявили 248 пнів, які залишилися внаслідок рубки дерев різних порід та діаметрів. ️Дана земельна ділянка належить до об’єкта природно-заповідного фонду, зокрема регіонального ландшафтного парку “Загребелля” та перебуває під охороною Білецької сільської ради», – повідомила у четвер, 20 березня, Державна екологічна інспекція у Тернопільській області.

Екоінспектори звернулися в Тернопільську ОВА та місцеву громаду, аби з’ясувати чи хтось отримував в користування земельну ділянку, де відбулась вирубка. Однак з органів місцевого самоврядування надійшли негативні відповіді. В управлінні екології та природних ресурсів Тернопільської ОВА та в Білецькій сільській раді зазначили, що дозвільні документи на спеціальне використання в межах об’єкта природно-заповідного фонду не видавались.

Екоінспектори зібрали усі матеріали та докази правопорушення та направили їх до правоохоронців. В поліції Тернопільщини повідомили ZAXID.NET, що 20 березня отримали повідомлення про незаконну вирубку дерев в парку «Загребелля». Наразі правоохоронці вирішують питання про внесення інформації в ЄРДР за ч. 3 ст. 246 КК України (Вирубка дерев в заповідниках чи об’єктах природно-заповідного фонду). Зловмисників розшукують, їм загрожує до 32 тис. грн штрафу або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.