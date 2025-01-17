Правоохоронці вилучили понад 140 колод дуба

Правоохоронці викрили бізнесмена з Тернополя, який організував злочинну групу для вирубки і продажу цінних порід дерев. Під час обшуків в господарських приміщеннях поліцейські виявили дерев на суму понад 1 млн грн. Наразі приватному підприємцю оголосили про підозру.

Четверо мешканців Тернополя та Тернопільського району налагодили незаконну схему вирубки та продажу деревини породи дуб. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що організував протиправний бізнес 54-річний приватний підприємець, а до незаконної діяльності він залучив трьох мешканців області.

«Обов’язки учасників групи були чітко розподілені. Одні займалися вирубкою дерев та їх розпилюванням на колоди, інші – транспортуванням до місця зберігання та подальшим збутом. Зловмисники здійснювали порубку деревини цінних порід на території одного з лісництв області», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 17 січня.

Правоохоронці провели одночасно 18 санкціонованих обшуків за місцями проживання, в лісах, де вирубували деревині та де зберігалися лісоматеріали. Серед вилученого — майже 140 колод дуба, два вантажних автомобілі, на яких перевозили деревину, один автомобіль преміум-класу, чорнова документація.

За попередніми даними, сума збитків, заподіяних навколишньому середовищу, становить майже 1 мільйон гривень. Слідчі оголосили підозру організатору та трьом співучасникам злочинної групи за ч. 4 ст. 246 КК України (Незаконна порубка, перевезення, зберігання та збут лісу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до незаконної схеми.