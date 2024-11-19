Чоловіку загрожує до 10 років в'язниці

Правоохоронці на Тернопільщині затримали колишнього посадовця, який вимагав 500 тис. грн хабаря за незаконну вирубку лісу на площі понад 46 га. Ексчиновника викрили, коли він отримав частину неправомірної вигоди – 25 тис. грн. Поліцейські з’ясували, що чоловік раніше працював в Кременецькій громаді і видавав дозволи на оренду землі.

З власних джерел в правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, що поліцейські затримали посадовця Кременецької міської ради. Під час розслідування правоохоронці встановили, що житель Кременецького району раніше працював в міськраді і мав стосунок до погодження виділення землі. До нього за консультацією звернувся підприємець, який хотів отримати в оренду землю, повідомили в поліції Тернопільщини. Однак чиновник почав вимагати в бізнесмена гроші за сприяння у підготовці документації та укладення договору на роботи з розчистки земельної ділянки площею 46 га.

«За документами на ділянці мали вирубати ліс та викорчувати залишки дерев. Це земля розташована на території територіальної громади», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини у вівторок, 19 листопада

За свої послуги колишній посадовець почав вимагати 500 тис. грн. Під час того, як підприємець приніс йому і передав частину хабаря в розмірі 25 тис. грн, чоловіка затримали поліцейські.

Прокурор спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільщини повідомив про підозру колишньому посадовцю однієї з міських рад Кременецького району. Його обвинувачують за ч. 3 ст. 368 КК України (Вимаганні й одержанні неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище). Якщо вину посадовця доведуть в суді, то йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.