Експосадовець з Кременця вимагав 500 тис. грн хабаря за незаконну вирубку лісу на 46 га
Ексчиновника затримали під час передачі йому частини хабаря – 25 тис. грн
Правоохоронці на Тернопільщині затримали колишнього посадовця, який вимагав 500 тис. грн хабаря за незаконну вирубку лісу на площі понад 46 га. Ексчиновника викрили, коли він отримав частину неправомірної вигоди – 25 тис. грн. Поліцейські з’ясували, що чоловік раніше працював в Кременецькій громаді і видавав дозволи на оренду землі.
З власних джерел в правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, що поліцейські затримали посадовця Кременецької міської ради. Під час розслідування правоохоронці встановили, що житель Кременецького району раніше працював в міськраді і мав стосунок до погодження виділення землі. До нього за консультацією звернувся підприємець, який хотів отримати в оренду землю, повідомили в поліції Тернопільщини. Однак чиновник почав вимагати в бізнесмена гроші за сприяння у підготовці документації та укладення договору на роботи з розчистки земельної ділянки площею 46 га.
«За документами на ділянці мали вирубати ліс та викорчувати залишки дерев. Це земля розташована на території територіальної громади», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини у вівторок, 19 листопада
За свої послуги колишній посадовець почав вимагати 500 тис. грн. Під час того, як підприємець приніс йому і передав частину хабаря в розмірі 25 тис. грн, чоловіка затримали поліцейські.
Прокурор спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільщини повідомив про підозру колишньому посадовцю однієї з міських рад Кременецького району. Його обвинувачують за ч. 3 ст. 368 КК України (Вимаганні й одержанні неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище). Якщо вину посадовця доведуть в суді, то йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.