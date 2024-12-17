Печера з колонією комах отримала назву «Сонцевик Іо»

Науковці Галицького національного природного парку виявили в печері урочища «Касова гора» колонію Сонцевиків. Ці яскраві метелеки вперше зимують на території національного парку в Івано-Франківській області.

Як розповіла наукова співробітниця Галицького НПП Олександра Бучко 16 грудня, Сонцевик «павиче око» є досить поширеним на території Касової гори, але зимівлю метелика знайдено тут вперше. Відтепер печера з колонією комах отримала назву «Сонцевик Іо».

«Яскраві кольори сонцевика павича спрощують його ідентифікацію серед інших метеликів родини. Крила у нього іржаво-червоні чи червоно-коричневі з чорною або сірою облямівкою. На кожному з них є очна пляма – павичі вічка – суміш синього, білого, чорного та жовтого кольорів. Метеликів цього виду, які не мають очних плям, звуть «сліпими», – зазначила Олександра Бучко.

Довжина тіла комахи 2,5-5 см, а розмах крил сягає 7 см. Метелики з’являються в кінці червня, літають до пізньої осені та зимують в печерах на стадії імаго. За низьких температур біологічні процеси гальмуються і комаха впадає в анабіоз. Підвищення температури взимку може призвести до загибелі Сонцевика.

Пробуджуються та вилітають метелики рано навесні, коли виходять зі схованок для відкладення яєць. Улюбленою їх їжею є нектари будлеї, бодяка та чебрецю. Чисельність метеликів «павиче око» зменшується через те, що люди знищують рослини, якими харчуються комахи.