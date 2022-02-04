У Пекіні урочисто відкрили зимові Олімпійські ігри
XXIV зимові змагання триватимуть до 20 лютого
На національному стадіоні «Пташине гніздо» у Пекіні урочисто відкрили XXIV зимові Олімпійські ігри, які триватимуть із 4 лютого до 20 лютого.
Церемонія розпочалася о 14:00 за київським часом. Пряму трансляцію заходу вело «Суспільне».
Участь у церемонії відкриття взяла команда з України. Український синьо-жовтий прапор пронесли олімпійський чемпіон із фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких олімпійських ігор із фігурного катання Олександра Назарова. Зазначимо, що фігуристка вже виходила на лід Ігор у день відкриття.
Участь у церемонії відкриття взяла команда з України (фото ЕРА)
До 20 лютого понад 4 тисячі спортсменів з 95-ти країн виступлять у 15 видах спорту та розіграють 109 комплектів нагород.
фото Getty Images
Україну в Пекіні представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.
The games are open #Beijing2022 #OpeningCeremony pic.twitter.com/YAzrgW75dL— Γκάμπριελ (@vodimtenigranku) February 4, 2022
До складу української делегації також увійшли: 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів, 7 представників технічного персоналу.