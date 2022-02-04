Урочистий феєрверк над стадіоном «Пташине гніздо» у Пекіні

На національному стадіоні «Пташине гніздо» у Пекіні урочисто відкрили XXIV зимові Олімпійські ігри, які триватимуть із 4 лютого до 20 лютого.

Церемонія розпочалася о 14:00 за київським часом. Пряму трансляцію заходу вело «Суспільне».

Участь у церемонії відкриття взяла команда з України. Український синьо-жовтий прапор пронесли олімпійський чемпіон із фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких олімпійських ігор із фігурного катання Олександра Назарова. Зазначимо, що фігуристка вже виходила на лід Ігор у день відкриття.

Участь у церемонії відкриття взяла команда з України (фото ЕРА)

До 20 лютого понад 4 тисячі спортсменів з 95-ти країн виступлять у 15 видах спорту та розіграють 109 комплектів нагород.

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Україну в Пекіні представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

До складу української делегації також увійшли: 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів, 7 представників технічного персоналу.