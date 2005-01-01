У подвір'ї львівського будинку обвалилася п'ятиметрова стінка

Головні ремонти у Львові 2018 року.

За попередньою інформацією, стінка біля будинку обвалилася внаслідок зсуву землі

У подвір'ї будинку на вул. І. Франка, 111 обвалилася п'ятиметрова підпірна стінка, що розмежовувала будинок від гори. Як повідомила 22 грудня прес-служба Львівської міськради, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

«Завтра, 22 грудня, зранку фахівці на місці обстежать територію і буде прийнято рішення щодо подальших робіт по цій підпірній стінці», – розповів голова Галицької райадміністрації Львова Андрій Зозуля.

Внаслідок обвалу стінки ніхто не постраждав (фото прес-служби ЛМР)

За інформацією прес-служби ЛМР, обвалено орієнтовно 20 м3 землі на площі 30 м2. Загрози подальшого обвалу, за попередньою інформацією немає. Будинок, поблизу якого стався обвал, також не зазнав пошкоджень.