У подвір'ї львівського будинку обвалилася п'ятиметрова стінка

СуспільствоНазарій Тузяк, 22 грудня21010

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У подвір'ї львівського будинку обвалилася п'ятиметрова стінка
фото прес-служби ЛМР
За попередньою інформацією, стінка біля будинку обвалилася внаслідок зсуву землі

У подвір'ї будинку на вул. І. Франка, 111 обвалилася п'ятиметрова підпірна стінка, що розмежовувала будинок від гори. Як повідомила 22 грудня прес-служба Львівської міськради, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

«Завтра, 22 грудня, зранку фахівці на місці обстежать територію і буде прийнято рішення щодо подальших робіт по цій підпірній стінці», – розповів голова Галицької райадміністрації Львова Андрій Зозуля.

Внаслідок обвалу стінки ніхто не постраждав (фото прес-служби ЛМР)

За інформацією прес-служби ЛМР, обвалено орієнтовно 20 м3 землі на площі 30 м2. Загрози подальшого обвалу, за попередньою інформацією немає. Будинок, поблизу якого стався обвал, також не зазнав пошкоджень.

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