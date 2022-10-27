Пам’ятники вдячності червоноармійцям встановили в 1945 році

У Польщі одночасно у кількох місцях країни відбувся демонтаж чотирьох пам’ятників на честь червоної армії. Їх демонтаж транслювався у прямому ефірі на сайті Інституту національної пам’яті (IPN) Польщі та соцмережах регіональних відділів Інституту, повідомив «Укрінформ».

Голова IPN Польщі Кароль Навроцький, який відвідав місце демонтажу радянського пам’ятника в населеному пункті Глубчице Опольського воєводства на південному заході країни під час брифінгу для ЗМІ наголосив, що відбувається демонтаж символу радянської системи, яка пліч-о-пліч з Адольфом Гітлером розпочала Другу світову війну, а також символу системи, яка після 1945 року підпорядкувала і колонізувала половину Європи, зокрема і Польщу.

«Це символ системи, дух якої перейняла сучасна Російська Федерація, яка в ціннісній і ментальній площині відповідає за смерть українців сьогодні, в XXI столітті»,– наголосив Навроцький.

Він додав, що цей пам’ятник є також символом брехні та перекручування історії, оскільки в 1945 році радянські солдати не принесли до Польщі свободу, а «чергове поневолення».

Демонтаж пам’ятників червоноармійцям, крім населеного пункту Глубчице, відбувся також в Бичині Опольського воєводства, Боболіцах Західнопоморського воєводства на північному сході країни та Сташові Свєнтокшиського воєводства на південному сході. Всі чотири пам’ятники вдячності червоній армії було встановлено в цих населених пунктах в 1945 році.