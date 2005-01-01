У Польщі та Сербії фермери обурені збільшенням імпорту української малини

Сербські виробники малини перекривали автошляхи у країні з вимогами збільшити закупівельні ціни, а польські ягідники підозрювали переробників країни в змові і вимагали від уряду обмежити імпорт дешевої малини з України, інформує інформаційно-аналітична платформа East-Fruit.com.

«Однією з основних причин такого розвитку подій є різка експансія України на світовий ринок малини. Незважаючи на те, що якість української продукції, найчастіше, не надто висока, вплив України на світові ціни не можна недооцінювати», – йдеться у повідомленні.

Однак, якщо про Україну говорять уже багато, а фермери в Польщі взагалі прямо звинувачують її в своїх проблемах, то експансія Боснії і Герцеговини на світовий ринок малини залишилася непоміченою. При цьому обсяги експорту з цієї країни торік практично подвоїлися, і вона впевнено обігнала за цим показником Україну. Якщо в 2016 році Україна експортувала обсяги малини порівнювані з Боснією і Герцеговиною, то вже 2017 року експорт з Боснії та Герцеговини перевищив експорт з України більш ніж в півтора рази — на 68%.

Тому проблеми Сербії багато в чому викликані не змовою переробників, а різким зростанням виробництва і заморозки малини в сусідній з Сербією країні.

«Польським і сербським виробникам доведеться рано чи пізно змиритися з новою ринковою реальністю і приймати рішення або про підвищення ефективності виробництва, або про вихід з цього бізнесу», – пише аналітичне онлайн-видання.

Сербські фермери, що вирощують малину, на протесті на початку червня 2018 року, фото Danas.rs

Як пише «Куркуль», виробники та Асоціація польських садівників вже звертулися до уряду з проханням обмежити імпорт дешевої малини з України, яка вже згодом з’явиться на ринку Польщі, а також перевірити наявність змови серед польских переробних підприємств.

«Якщо б я раніше знав, що ціни на малину будуть настільки низькими, я б не вкладав кошти в її виробництво. Мені потрібно чимось забезпечувати сім'ю. А малина — це зараз моє єдине джерело доходів, точно так само, як і багатьох моїх колег», — розповідає фермер Кшиштоф Віртель.

Наразі Україні, де ще навіть не почалося масове збирання ягід, закупівельні ціни переробників вже впали до 0.75 доларів за кілограм. Оскільки в країні переважає вирощування малини ремонтантних сортів, збір якої почнеться тільки в серпні, залишається тільки гадати, якими будуть ціни в сезон масового збирання. Тим більше, що деякі переробники все ще мають на складах торішню продукцію, яку вони намагаються продати вже за будь-яку ціну і навіть всередині країни, але попиту на неї немає.

П’ять років тому, Боснія і Герцеговина з Україною експортували на двох близько 5 тис. тонн малини, або менше 1% світового ринку, при цьому, майже весь обсяг, припадав саме на Боснію і Герцеговину. Торік обидві країни експортували вже майже 40 тис. тонн, що становить близько 6% світової торгівлі і практично відповідає обсягу експорту четвертого найбільшого світового експортера, яким є Чилі.

Світовий попит на малину збільшується, але темпи його зростання не такі високі, як темпи зростання виробництва в Україні та Боснії і Герцеговині, які мають переваги географічного розташування поблизу великих ринків збуту ЄС і порівняно невисоких витрат на робочу силу.

На думку аналітиків EastFruit, низькі ціни на малину будуть стимулювати світове споживання цих ягід, що дозволить, в довгостроковій перспективі, очікувати підвищення середніх цін. Крім того, виробництво в Україні та Боснії і Герцеговині вже в 2019 році стабілізується, тому що низькі ціни на малину торкнуться і найменш ефективних виробників в цих країнах, і багато хто з них відмовляться від цього бізнесу.