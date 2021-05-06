Загалом затримано 28 осіб, причетних до діяльності злочинного угроповання

Працівники Бещадського відділу Прикордонної варти Республіки Польща викрили організовану злочинну групу, яка організувала незаконну міграцію через польсько-український кордон та легалізацію українців у Польщі. Як повідомляють польські прикордонники, всього було затримано 28 осіб, причетних до діяльності злочинного угроповання.

Викриттям злочинної схеми понад два роки займалися співробітники прикордонної застави в польському Любачеві. В результаті правоохоронці затримали 23 громадян Польщі та 5 громадян України.

Схема легалізації нелегалів у Польщі полягала на фіктивних запрошеннях, які громадяни Польщі, що мешкали у прикордонному Підкарпатському воєводстві, нібито надсилали українцям. Такі запрошення дозволяли іноземцям «законно» перетнути кордон та легалізувати своє перебування у Польщі та інших країнах Євросоюзу. Окрім підробки документів зловмисникам також інкримінують організацію незаконного перетину кордону.

За даними розслідування, внаслідок діяльності банди у Польщі могли незаконно легалізуватись до 700 українців.

Співробітники Прикордонної служби обшукали 20 квартир в Підкарпатській області Польщі. Слідство у цій справі проводить окружна прокуратура у Перемишлі. Підозрюваних можуть ув’язнити до 10 років.

Як інформував ZAXID.NET, раніше працівники відділу прикордонної служби Надбужанського відділення в Любліні спільно з районною прокуратурою Любліна викрили групу, яка незаконно допомагала іноземцям легалізувати своє перебування на території Польщі. За підозрою у цій справі також було затримано чотирьох громадян України.