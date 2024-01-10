Учасники акції протесту перед райвідділом міліції у Варшаві

Пізно ввечері у вівторок, 9 січня, у президентському палаці Польщі поліція затримала екс-міністра внутрішніх справ Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка. Про це повідомляє радіо RMF.

Як повідомляється, Камінський та Вонсік зранку перебували у президентському палаці на запрошення президента Польщі Анджея Дуди. Увечері, коли польський президент відбув для зустрічі із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, співробітники поліції зайшли до будівлі і затримали політиків.

Повідомляється, що затримання відбулося згідно з ухвалою суду, що була винесена раніше. Політиків доставили до варшавської VII окружної комендатури поліції на вул. Гренадери, а потім до ізолятора тимчасового тримання Варшава-Грохув.

Після затримання політиків на вулиці Варшави вийшли близько 300 людей. За ініціативою партії «Право і справедливість», членами якої є Камінський та Вонсік, перед президентським палацом, а також перед поліцейським відділком зібралися сотні протестувальників. Кілька десятків офіцерів охороняли вхід з передньої та задньої частини будівлі. Натовп скандував «Впустіть депутата». Однак поліцейські не пустили їх всередину.

Депутати Сейму від колишньої провладної партії вважають вирок незаконним та політично мотивованим і вимагають його скасування. Колишній антикомуністичний опозиційний діяч, видавець і голова Варшавського клубу «Gazeta Polska» Адам Боровський повідомив, що в середу о 20:00 також відбудеться демонстрація перед президентським палацом.

Gorąca atmosfera przed komendą na Grenadierów. W środku są @Kaminski_M_ i @WasikMaciej. Do budynku próbuje wejść https://t.co/M3R0ukT9Mn poseł @OzdobaJacek. Zwolennicy polityków z flagami krzyczą „precz z komuną”, „więźniowie polityczni”. @RMF24pl pic.twitter.com/rJc3emz7LE — Anna Zakrzewska (@anna_zakrzewsk_) January 9, 2024

У канцелярії президента Польщі вже заявили, що поліція увійшла до палацу.

«Ми вважаємо, що вони проникли незаконно, працівники канцелярії не чинили опору, поліція хамила, не хотіла зі мною спілкуватися і не надала жодного документа, який би дозволяв їхні дії», – сказала глава канцелярії президента Гражина Ігначак-Бандич, яку цитує Reuters.

Натомість поліція Варшави у соцмережах повідомила, що діяла згідно з чинним законодавством та затримала «осіб, щодо яких діють ухвали суду».

У чому звинувачують Камінського і Вонсіка

Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка у 2015 році було визнано винними у скоєних у 2007 році махінаціях із земельними ділянками та корупції, а також зловживанні владою під час перебування на посаді голови Центрального антикорупційного бюро Польщі. Через кілька тижнів після того, як «Право і справедливість» прийшла до влади, у тому ж 2015 році, Анджей Дуда помилував Камінського, що дозволило йому стати міністром внутрішніх справ.

Мацей Вонсік та Маріуш Камінський фото РАР

Минулого року Верховний суд постановив, що справу слід відкрити заново. 20 грудня 2023 року Камінського та Вонсіка було засуджено до двох років ув’язнення.