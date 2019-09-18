У Польщі затримали українця, підозрюваного у перевезенні мігрантів до Великої Британії

Українця затримали, коли він повертався на батьківщину

Працівники Прикордонної служби з пункту пропуску «Медика» (Підкарпатське воєводство) затримали 34-річного українця, на якого раніше французька влада видала європейський ордер на арешт. Чоловіка підозрюють у перевезенні нелегальних мігрантів з Франції до Великої Британії, інформує «Польське радіо».

Як повідомила прес-секретарка Бескидського відділу Прикордонної служби майор Ельжбєта Пікор, чоловіка затримали у ніч проти 18 вересня під час перевірки пасажирів автобуса, який їхав із Польщі через прикордонний перехід у Медиці.

Ельжбєта Пікор пояснила, що українця підозрюють в участі у злочинній групі, яка перевозила мігрантів з Франції до Великої Британії на човні через Ла-Манш. Інтерпол шукав підозрюваного в багатьох країн світу.

Чоловік перебував у Польщі легально і повертався до свого рідного міста в Україні. «Коли його затримали прикордонники, він був абсолютно здивований і не очікував такого перебігу подій», – додала прес-секретар Бескидського відділу Прикордонної служби.

До слова, нещодавно в Угорщині чотирьох людей засудили до довічного ув'язнення за загибель 71 мігранта в серпні 2015 року. Троє засуджених будуть позбавлені можливості дострокового звільнення, а четвертий пробуде в ув'язненні принаймні 30 років.

Контрабандисти, які займалися перевезенням біженців з Близького Сходу до Європи, відмовилися зупинити вантажівку-рефрижератор з мігрантами всередині і запустити всередину повітря, люди загинули від браку кисню.