53-річний українець затриманий за вбивство двох людей у Польщі у 1994 році

Польські поліцейські арештували у місті Радом 53-річного громадянина України, який у 1994 році вбив двох людей. Чоловіка арештували на три місяці, але за подвійне вбивство йому загрожує довічне ув’язнення. Про затримання вбивці повідомили на сайті поліції Мазовецького воєводства у четвер, 17 грудня.

За інформацією поліції, вбивство сталося у Новому Місті над Пилицею, що за 90 км від Варшави, ще 24 липня 1994 року. Тоді тіла двох чоловіків 36 та 47 років знайшли у полі з вогнепальними пораненнями. Вони були зв’язаними. А свідки, яких опитували поліцейські, розповіли, що бачили трьох чоловіків неподалік місця вбивства, які розмовляли російською мовою. Поліція не повідомляє громадянство убитих, однак відомо, що вони були фермерами.

26 років тому розслідування вбивства не дало жодного результату. За гарячими слідами поліції не вдалося знайти вбивцю. Справою займався також Інтерпол, а підозрюваного у подвійному вбивстві, шукали у Білорусі, Ізраїлі та Вірменії, проте безрезультатно. Справу про вбивство відправили в архів.

Нещодавно розслідування поновили і за неї взявся спеціальний підрозділ польської поліції. Поліцейські встановили, що до вбивства причетний 53-річний громадянин України. Мотивом злочину називають помсту через те, що одна з жертв не влаштувала на роботу вбивцю.

Українця арештували на три місці, йому загрожує довічне ув’язнення.