Ректор Collegium Humanum організував корупційну схему видачі престижних дипломів про освіту

У Польщі правоохоронці затримали трьох українок, які намагалися купити 60 підробних дипломів в одному з університетів Варшави. Викладачки одного з вишів Одеси домовилися про продаж дипломів із попереднім ректором польського університету, якого вже затримали та помістили під варту за понад 70 звинуваченнями, повідомило Onet із посиланням на правоохоронців.

Центральне антикорупційне бюро Польщі (СВА) наприкінці жовтня затримало трьох жінок, які працюють в одному з університетів Одеси, на спробі купити в нового керівництва Варшавського університету бізнесу та прикладних наук (Collegium Humanum), підробні документи про завершення освіти. Викладачки намагалися підкупити нове керівництво вишу, запропонувавши 40 тис. доларів за 60 дипломів для людей, які ніколи не вчилися у Варшавському університеті.

До того викладачки контактували із колишнім ректором вишу Павлом Чехом, якому висунули звинувачення у діяльності злочинної групи, підробці документів, привласнення майна університету, зловживання владою, та заарештували у березні 2024 року. ЗМІ із посиланням на своїх співрозмовників повідомили, що жінки не знали про затримання та арешт Чеха, а після того, як він довго не виходив на зв’язок, самі прибули до Варшави, щоб забрати фальшиві дипломи.

«Висновки слідства свідчать про те, що затримані викладачки брали участь в організованому злочинному угрупованні, яке заснував і очолив Павло Чех. У рамках злочинної діяльності угруповання видавало дипломи бакалавра, аспіранта, магістра та престижні дипломи МВА в обмін на фінансову та особисту вигоду», – повідомили у пресслужбі СВА.

Під час затримання жінок співробітники антикорупційного бюро вилучили готівку та мобільні телефони. Українкам висунули звинувачення та заарештували із правом внесення застави у розмірі 150 тис. злотих. Крім того, їм заборонили виїжджати за межі країни та вилучили паспорти.

Раніше журналісти викрили корупційну схему у Collegium Humanum – учасники злочинної групи масово видавали дешеві дипломи у співпраці з університетами, які не мали права присуджувати наукові ступені. CBA затримали сім осіб, які були членами керівництва університету – їх звинувачують в участі в організованому злочинному угрупованні, яке заснував і очолив колишній ректор університету Павло Чех.