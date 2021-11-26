Бунт влаштували близько сотні біженців із 600, які там перебувають

У закритому центрі для біженців у місті Венджин на заході Польщі іноземці влаштували бунт і намагалися залишити межі його території, однак польські правоохоронці їхнім намірам перешкодили.

Як повідомила Прикордонна служба Польщі в п’ятницю, 26 листопада, напередодні агресивно налаштовані іноземці, які перебувають у закритому центрі, намагалися проламати загородження і вийти за його межі. У цьому центрі перебувають 600 чоловіків, понад половина з них – громадяни Іраку.

«Ситуацію опановано», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Sytuacja opanowana.

Dziś cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonymi ośrodku w Wędrzynie próbowali sforsować ogrodzenie. Osoby były agresywne.

W ośrodku znajduje się 600 mężczyzn- ponad połowa to obywatele Iraku.#funkcjonariuszeSG współdziałali z @PolskaPolicja #NaStraży pic.twitter.com/NXbopyuRIq — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 25, 2021

Речниця Надоджанського відділу Прикордонної служби Польщі Йоанна Конечняк повідомила, що напередодні 100 агресивно налаштованих іноземців влаштували заворушення у центрі: вони скандували гасла, вимагаючи випустити їх з центру, вибивали вікна, почали ламати загородження, розпалювати вогнище, пише «Укрінформ» з посиланням на PAP.

Фото Lubuska Policja

До центру було викликано додаткові підрозділи прикордонників та поліції. Шляхом переговорів бунт вдалося врегулювати мирним шляхом.

Поблизу центру перебувають посилені підрозділи поліції, зокрема і з інших воєводств Польщі.

Нагадаємо, криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Відтоді у Польщі зафіксовано понад 36 тис. спроб нелегально перетнути кордон. Щодня польський кордон з Білорусі намагаються силою подолати кількасот мігрантів з країн Близького Сходу, насамперед Іраку. Кілька днів тому велика група мігрантів чисельністю понад тисячу осіб намагалася силою перетнути кордон у пункті пропуску «Кузниця-Брузги».