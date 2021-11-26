У польському центрі для біженців стався бунт
У закритому центрі для біженців у місті Венджин на заході Польщі іноземці влаштували бунт і намагалися залишити межі його території, однак польські правоохоронці їхнім намірам перешкодили.
Як повідомила Прикордонна служба Польщі в п’ятницю, 26 листопада, напередодні агресивно налаштовані іноземці, які перебувають у закритому центрі, намагалися проламати загородження і вийти за його межі. У цьому центрі перебувають 600 чоловіків, понад половина з них – громадяни Іраку.
«Ситуацію опановано», – йдеться у повідомленні прикордонників.
Речниця Надоджанського відділу Прикордонної служби Польщі Йоанна Конечняк повідомила, що напередодні 100 агресивно налаштованих іноземців влаштували заворушення у центрі: вони скандували гасла, вимагаючи випустити їх з центру, вибивали вікна, почали ламати загородження, розпалювати вогнище, пише «Укрінформ» з посиланням на PAP.
Фото Lubuska Policja
До центру було викликано додаткові підрозділи прикордонників та поліції. Шляхом переговорів бунт вдалося врегулювати мирним шляхом.
Поблизу центру перебувають посилені підрозділи поліції, зокрема і з інших воєводств Польщі.
Нагадаємо, криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Відтоді у Польщі зафіксовано понад 36 тис. спроб нелегально перетнути кордон. Щодня польський кордон з Білорусі намагаються силою подолати кількасот мігрантів з країн Близького Сходу, насамперед Іраку. Кілька днів тому велика група мігрантів чисельністю понад тисячу осіб намагалася силою перетнути кордон у пункті пропуску «Кузниця-Брузги».
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