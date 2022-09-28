У Львові відкрилась мультимедійна виставка «Реактивація». Проект триватиме з 27 вересня до 10 жовтня у Центрі урбаністики та архітектури «Порохова вежа». Кураторами виставки є художники Михайло Барабаш та Роман Гайдейчук, а також композитор Остап Мануляк.

«В часі повномасштабної війни, окрім чесного спротиву, важливо ще й втримати простір (спільний і свій приватний) придатним для життя, не втратити сенси, важливі для (вже незвичного) мирного життя, в якому є місце буденності, простору для рефлексій і самоаналізу. Кожен жест культури сьогодні є спробою відновити той буфер, отримати необхідну дистанцію для роздумів», – вважає співкуратор проекту, викладач Львівської національної академії мистецтв Роман Гайдейчук.

Головним завданням проекту було бажання реактивувати студенток і студентів творчих спеціальностей з різних навчальних закладів, залучити їх до творення творчої спільноти. На виставці представлені мистецькі роботи різних напрямків медіа-мистецтва: відеоарт, відеоперформанс, мапінг, інсталяції з доповненою реальністю.

У мультидисципланарному проекті «Реактивація» взяли участь студентки та студенти Харківської державної академії дизайну та мистецтв, Львівської національної академії мистецтв (кафедри «Актуальні мистецькі практики» та «Монументальний Живопис») та Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка: Іванна Багрійчук, Анна Довгань, Діана Драбик, Михайло Зубчанінов, Софія Козлова, Олена Котовська, Денис Кучер, Ілля Левада, Ігнатій Мойсеїв, Захар Озерський, Станіслав Семенюк, Надія Січко, Іван Степків.

Молоді митці впродовж двох місяців працювали над ідеями мистецьких творів з художниками та викладачами Михайлом Барабашем, Романом Гайдейчуком, Катериною Дідик, композитором Остапом Мануляком, медіа художником Сергієм Петлюком та кураторкою і мистецтвознавицею Дариною Скринник-Миська.

«Найціннішим є те, що студенти та студентки не піддалися впливу катастрофічної картини, яка домінувала у медіа (жахливим кадрам вбивств, терору, руйнації та знищення), а спробували сконцентруватися на речах, які оточують кожного та кожну, на тому, що персонально важливе: рідний дім, безпека, близькість і тепло від перебування поруч з рідними, мережа стосунків і зв’язків», – підсумовує співкуратор проєкту, викладач кафедри Актуальні мистецькі практики Львівської національної академії мистецтв Михайло Барабаш.

Виставку «Реактивація» супроводжуватимуть кураторські екскурсії та круглий стіл. Докладніше про це інформація з’являтиметься на сторінці «Реактивація» у Facebook.

Виставка відбувається в рамках реалізації проєкту Zmina_2_0 фонду «Ізоляція» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Фото Богдана Ємця (Facebook-сторінка виставки)