ДТП трапилась біля села Сокільники

У вівторок зранку, 17 серпня, на об'їзній дорозі Львова біля села Сокільники трапилась потрійна ДТП за участі вантажівки та двох легкових автомобілів. Внаслідок ДТП загинула 70-річна жінка.

Як повідомили у прес-службі поліції Львівщини, ДТП сталася близько 9:45 поблизу села Сокільники на об'їзній дорозі Львова. Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль Renault Kangoo в'їхав у вантажівку DAF під керуванням 45-річного мешканця Дніпра. При цьому сила удару була настільки сильною, що легковик фактично заїхав під фуру. Водночас у Renault Kangoo в'їхав ще один легковик Mercedes- Benz 200Е під керуванням 22-річного мешканця Львівського району.

Внаслідок ДТП 70-річна пасажирка Renault, загинула на місці події. А водія Renault з травмами госпіталізували.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Причину аварію зараз встановлюють слідчі.

Через ДТП виїзд зі Львова зі сторони вул. Кульпарківської тривалий час був ускладнений.