Автомати з продажу квитків у польському Познані матимуть українськомовне меню

СвітМар'яна Вербовська, сьогодні, 12:28990

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Автомати з продажу квитків у польському Познані матимуть українськомовне меню
фото сайту «Наша Польща»
Автомати працюватимуть українською від кінця березня

До кінця березня у польському місті Познань автомати з продажу білетів комунального транспорту матимуть українську мову. Про це інформує портал «Наша Польща».

З ініціативою продублювати роботу автоматів українською у жовтні минулого року виступив місцевий депутат Томаш Вєжбіцькі. Томаш Вєжбіцькі підготував запит до президента Познані, в якому наголосив, що у Великопольському воєводстві загалом, та Познані зокрема, зростає кількість українців.

«Аналогічно, польська мова доступна в білетоматах, між іншим, Берліна чи Лондона, де мешкає і працює багато поляків», - наголосив раніше у своєму поясненні депутат.

До кінця березня у познанських автоматах ZTM поруч з польською, англійською, німецькою і французькою, з’явиться також українська.

У Познані проживає близько 40 тисяч осіб українського походження. Від грудня українською мовою доступна скорочена версія інтернет сторінки міста. Окрім польської, є також версії англійською, німецькою, іспанською, португальською, італійською та хорватською мовами.

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