До 2019 року в цьому приміщенні функціонувала Львівська обласна лікарня позалегеневого туберкульозу, яку закрили за рішенням Львівської облради

Львівська облрада передасть УГКЦ приміщення колишньої Львівської обласної лікарні позалегеневого туберкульозу, що на вул. Бой-Желенського, 5 Львові, для відкриття там нового приватного навчального закладу ­ – ліцею Шептицьких.

Як повідомили у Львівській облраді, постійна комісія з питань комунального майна в середу, 23 червня, підтримала ініціативу передачі будівлі та земельної ділянки на вул. Бой-Желенського, 5 у Львові для відкриття навчального закладу «Ліцей Шептицьких». Йдеться про передачу обласного майна в довгострокову оренду Салезіанському згромадженню Східного обряду УГКЦ з цільовим призначенням «для закладів освіти». Остаточне рішення з цього приводу прийматимуть на сесії Львівської облради.

Як розповів директор НВК «Школа-гімназія Шептицьких» о. Юрій Смакоус, у цьому приміщені заплановано відкрити новий навчальний заклад – ліцей для 10-12 класів. Існуючий навчальний заклад на вул. Гната Хоткевича, 16 залишиться гімназійним для 5-9 класів.

«Відповідно до проекту, це буде корпоративна школа, яка функціонуватиме на засадах співфінансування. Термін реалізації проекту два-три роки, очікувана кошторисна вартість ремонтних робіт 500 тис. євро», – розповів о. Юрій.

Будівля на вул. Бой-Желенського до 1939 року належала Салезіанському Згромадженню (УГКЦ), а з приходом радянських військ була конфіскована. До 2019 року в цьому приміщенні функціонувала Львівська обласна лікарня позалегеневого туберкульозу, яку закрили за рішенням Львівської облради про реорганізацію фтизіатричної служби в області.