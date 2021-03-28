Власниця будинку отримала травми, вона у лікарні

У неділю, 28 березня, у приватному будинку в селі Добрячин, що біля Сокаля, вибухнула газова буржуйка. У прес-службі АТ «Львівгаз» повідомили, що власники будинку самовільно і без дозволів підключили буржуйку до газової труби. Від вибуху зруйнувався будинок і постраждала власниця.

Вибух стався близько 15:00. Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі ДСНС, на момент вибуху в будинку нікого не було, чоловік з дружиною саме стояли на подвір’ї.

Але вибух був настільки потужним, що 73-річну жінку, яка була на вулиці, відкинуло ударною хвилею. Вона отримала травми. Жінку терміново госпіталізували, у якому вона стані зараз – невідомо. Чоловік від вибуху не постраждав.

У «Львівгазі» повідомили, що вибух стався через самовільне приєднання до газової мережі. За їхніми словами власники будинку під'єднали буржуйку до газової труби. Стояла вона у них у бані.

На місці працюють рятувальники, працівники «Львівгазу» тимчасово відімкнули газ.