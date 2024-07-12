«Українська пісня/Ukrainian Song Project»

Вперше в Україні відомі зірки виконають свої хіти, що підтримували українців під час повномасштабного вторгнення, у супроводі великого симфонічного оркестру.

Найпотужніший національний проект цьогоріч обіцяє стати ще більш масштабною подією! Захід об'єднає на одній сцені 40 музикантів та 13 топових артистів, створюючи національне свято музики, яке буде транслюватися по всій країні, забезпечуючи незабутні враження для глядачів.

Вперше в Україні відомі зірки виконають свої хіти у супроводі великого симфонічного оркестру. Яскрава музична подія Українська пісня.SYMPHONY відбудеться 10 серпня у !FESTrepublic, що у Львові. Початок о 15:00, зазначають організатори «Українська пісня/Ukrainian Song Project».

Захід розпочнеться виступами молодих артистів, які братимуть участь у конкурсній частині, а вже після відбудеться гала-концерт, на якому виступатимуть відомі артисти у супроводі симфонічного оркестру.

Серед зіркових учасників цьогорічного концерту:

Олег Скрипка

Арсен Мірзоян

Міша Крупін

MELOVIN

Анна Трінчер

Андрій Кравченко

Круть

NAZVA

Alena Amargalieva

Мʼята

Yagoda

Анна Буткевич

ДикоBrass та інші.

Історія проекту:

«Українська пісня/Ukrainian Song Project» є найпотужнішим україномовним музичним проектом з новим, сучасним обличчям. Цей проект є однією з головних музичних подій в Україні, і вже з 2025 року отримає міжнародне значення. Сьогодні його називають українським Євробаченням.

Мета проекту: підтримка та розвиток української музики і найяскравіших молодих виконавців. «Українська пісня» є музичним компасом, що спрямовує молодих артистів на шлях до визнання та творчого самовираження. Щороку, окрім виступів відомих виконавців, проект дає можливість молодим талантам проявити себе за допомогою конкурсу, де переможець отримує професійний запис своєї пісні для якісного просування своєї творчості.

Гості проекту у попередні роки:

2016: Антитіла, Козак Систем, THE ВЙО, ROCK-H, Joryj Kłoc, LUIKU, BRIA BLESSING, Аркадій Войтюк

2017: Тартак, Антитіла, Злата Огнєвіч, Скрябін

2018: Олександр Пономарьов, ВВ, PIANOБОЙ, Злата Огнєвіч, MELOVIN, DILEMMA, TAYANNA, O.TORVALD, ALYOSHA, KADNAY, IVAN NAVI

2019: Тіна Кароль, Без обмежень, MELOVIN, ENEJ (Польща), DILEMMA, ALYOSHA, Арсен Мірзоян, Jerry Heil

2021: Jamala, Без обмежень, MELOVIN, Сергій Бабкін, Ірина Білик, ВВ, Скай, Віктор Павлік, Маша Єфросиніна (ведуча)

2022: KAЗКА, Арсен Мірзоян, Zlata Ognevich, TARABAROVA, ALEKSEEV, TVORCHI, SANSA, Анна Буткевич

2023: ALEKSEEV, TVORCHI, Арсен Мірзоян, KADNAY, Анна Буткевич, Jerry Heil, KAЗКА, TAYANNA, NK, Іво Бобул, Оля Цибульська (ведуча), Тімур Мірошниченко (ведучий)

Благодійна складова: частина коштів з продажу квитків та кошти з благодійних аукціонів буде передано для проєкту «Пташки перемоги» на закупівлю дронів для ЗСУ. Також частину запрошень на захід буде надано для військових та їх сімей зі Львова та області.

Не пропустіть можливість стати частиною цієї грандіозної події та насолодитися музичним святом, яке об'єднує всю країну!

10 серпня/15:00 – !FESTrepublic

Квитки за посиланням.