Автори вирішили не будувати декорації, а знімати у реальниї умовах

У прокат вийшов український драматичний фільм «Безвихідь» Тараса Костанчука. Головний герой фільму –військовий, колишній командир штурмової групи добровольчого батальйону «Донбас» Тарас Костанчук (Бішут). Саме його історія лягла в основу фільму «Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас"». Тепер він вирішив сам сісти у режисерське крісло та виконати одну з ролей.

Події фільму розгортаються в Чернігові на початку повномасштабного вторгнення. Група людей, які опинилися у підвалі багатоповерхівки, намагається врятуватися від обстрілів. Вибух завалює вхід, і вони змушені виживати у замкненому просторі протягом семи днів. Відчай, страх і невідомість про те, хто їх першим знайде — українські військові чи окупанти — призводять до внутрішніх конфліктів, розколюючи людей на ворогуючі групи, повідомляє Meta.ua.

Ролі у фільмі виконали Ірма Вітовська, Богдан Бенюк, Олег Драч, Федір Ольховський, Володимир Беляєв, Олександр Мавріц, Сергій Детюк, Ігор Колтовський, Тарас Костанчук, Катерина Стаценко, Ренат Сєттаров, Михайло Дзюба.

Зйомки стрічки стали випробуванням для команди: дев’ять днів роботи без перерв у тісному підвалі розміром 5×5 метрів. Автори вирішили не будувати декорації, а знімати у реальниї умовах.

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Актори багато імпровізували, адже діалоги відбувались прямо під час зйомок. Деякі сцени взагалі не були прописані в сценарії, але органічно виникли в процесі, додаючи ще більше напруження та реалістичності.

«Безвихідь» – це не просто історія про виживання, а про вибір, який робить кожен у критичний момент.