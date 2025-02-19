У четвер, 20 лютого, в українських кінотеатрах розпочнеться прокат документального фільму Олега Сенцова «Реал». 19 лютого відбудуться допрем’єрні покази стрічки, зібрані кошти будуть передані родинам загиблих воїнів.

Історія створення картини незвична: режисер перебуває у лавах ЗСУ. По суті його нова картина – випадково знятий на бодікамеру бій на позиції «Реал» на сході України.

У фільмі, без монтажу та цензури, показана робота штурмової бригади, де служить Сенцов.

Під час контрнаступу влітку 2023 року БМП Олега Сенцова підбивають. Разом з бійцями він опиняється у траншеї, а його камера на шоломі фіксує все, що відбувається.

Сенцов розповів, що відео знімав лише півтори години, а бій тривав близько 19 годин. Він називає свою картину «шматочком правди про війну, яку потрібно бачити такою, якою вона є насправді».

«20 лютого в прокат виходить документальний фільм "Реал" — моя перша і, можливо, остання документальна стрічка. Фільм, який складно назвати фільмом. Це шматочок правди про війну, яку потрібно бачити такою, якою вона є насправді. Я вдячний усім героям 47-ї бригади, пам’яті яких присвячений цей фільм. Дякую кінотеатрам, які вже цього тижня починають показувати його на широких екранах. Окрема подяка мережі “Мультиплекс”, яка 19 лютого організовує благодійні сеанси у своїх кінозалах – усі зібрані кошти будуть передані до фонду загиблих воїнів», – написав режисер.

Ці прізвища загиблих можна побачити у титрах, вони є й фінальною сценою, тим страшним завершенням бою.

Картина має унікальний відеоряд, який змушує глядача опинитись просто посеред війни, у траншеї, де панує хаос, лють та відчадушність.

«В фільмі є герої, різні, як за методичкою (смішний, хоробрий, мудрий, нерішучий), є смерть героя… І головний герой з позивним Ґрунт, якого ми не бачимо, бо в нього на голові камера, але саме його справжність, витримка, доброта і професійність дає нам всім надію. Олеже, дякую тобі за неї, з тобою не так страшно навіть в ці дні», – написала режисерка та драматургиня Наталка Ворожбит.

Фільм дуже варто подивитись на великому екрані, бо жоден ґаджет не дозволить максимально зануритись у події. Фільм складно дивитись, він не розважає та не дає можливість забутись. Проте його як раз потрібно дивитись для того, аби пам’ятати. Насправді мало існує у світі такого правдивого і «некінематографічного» кіно. Воно героїчне, але тут ми бачимо війну очима піхотинця, бачимо її хаос. І при цьому це дуже добре кіно, яке захоплює і візуально, і емоційно.

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«Він про звичайних людей, які помиляються, іноді бояться, рятують побратимів і віддають своє життя за країну», - коментує режисер.

Нагадаємо, світова прем'єра фільму відбулася на міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах.