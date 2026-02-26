Том Вейтс у картині «Батько Мати Сестра Брат»

У прокат вийшов володар «Золотого лева» минулорічного Венеційського фестивалю, новий фільм Джима Джармуша «Батько Мати Сестра Брат». Картина складається з трьох епізодів, кожен з яких відбувається в іншому місті та навіть в іншій країні. «Батько» – в американській глибинці, «Мати» – у Дубліні, «Сестра Брат» – у Парижі. Вони не пов’язані між собою ані героями, ані сюжетом. Проте говорять на спільну тему родинних стосунків, марних очікувань та ностальгії.

Ось брат та сестра відвідують бідного батька десь у занедбаному будиночку, дві сестри приходять на обід до успішної матері-письменниці в Дубліні, а в Парижі брат і сестра востаннє заїжджають до квартири батьків після їх недавньої загибелі.

У жодній новелі немає скелетів, які випадають із шафи, скандалів чи викриття. Хоча зовсім без таємниць, звісно, не обійдеться.

Джармуш традиційно зібрав зірковий акторський склад. У картині можна побачити Кейт Бланшетт, Адама Драйвера, Тома Вейтса, Шарлотту Ремплінг, Вікі Кріпс, Маїм Бялік, Індію Мур, Луку Саббата.

Різні новели складаються у триптих, де кожна частина – лаконічна історія, лише один епізод з життя тої чи іншої родини. А зібрані разом вони складають портрет не надто щасливих сімей зі слабкостями, які Джармуш досліджує з делікатністю та гумором.

Режисер знову працює з кількома новелами, як у прекрасних фільмах «Кава та цигарки», «Таємничий поїзд» та «Ніч на Землі». Він зберігає вміння з окремих маленьких фільмів скласти цілісне полотно. Водночас він ніби полегшує саму форму, робить її комфортною для глядача.

Шукаєте новий захопливий серіал? В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є сотні релізів та цікавих шоу! Насолоджуйтесь кінострічками з ексклюзивним українським дубляжем у високій якості. Адже ви заслуговуєте лише на найкраще!

Можливо, картина не стане найкращим фільмом видатного режисера, проте її камерний шарм, блискучі роботи, які Джармуш нанизує, як коштовне намисто, роблять картину такою, яку зовсім не варто пропускати у прокаті. Фільм точно не розчарує шанувальників Джармуша.