Заступниця міністра економіки Надія Бігун оголосила про оновлення звітностей щодо закупівель

Система Prozorro відкрила інформацію щодо незбройних закупівель для українських оборонців, зокрема і на харчування. Про це повідомили у прес-службі міністерства економіки України у неділю, 23 квітня.

За словами заступниці міністра економіки Надії Бігун, більш прозора система закупівель та факт оприлюднення даних мотивуватиме замовників більш ретельно проводити закупівлі. Кожен такий звіт матиме інформацію про замовника та ціну на кожен товар.

«Повернення прозорості в оборонні закупівлі — це лише перший крок. Наразі ми працюємо над створенням нової процедури рамкових угод для потреб оборони, завдяки якій оборонці зможуть проводити конкурентні відбори постачальників через систему Prozorro, і при цьому не публікувати чутливу інформацію в систему», – розповіла Надія Бігун.

За її словами, замовники продукції для оборонців будуть звітувати щодо харчів, рече, пального, та інших незбройних товарів. Оприлюднюватися будуть закупівлі від 200 тис. грн для товарів і послуг, і 1,5 млн грн – для робіт.

Водночас замовники зможуть не публікувати інформацію про загальну суму та обсяги закупівель, місця призначення доставки та найменування постачальника, заявив директор Prozorro Микола Ткаченко. Цієї інформатики, за його словами, має вистачити для цінової аналітики.

Зазначимо, у системі Prozorro замовники та військові частини, які закупляють товар, мають оприлюднювати звіти протягом 10 днів з моменту підписання контракту на закупівлю. До 22 червня 2023 року всі замовники та військові частини мають надати інформацію про попередні замовлення, які було укладено від початку повномасштабної війни.