У пустелі Сахара вперше за 40 років випав сніг

У пустелі зустрілися м'якість золотих пісків і чистий білий сніг

В Алжирі, в пустелі Сахара, в місті Айн-Сефра випав сніг. Його зняв фотограф Карім Боучатата, роботи якого опублікував місцевий портал TSA Algerie.

«У пустелі з'явився гарний пейзаж, де зустрілися м'якість золотих пісків і чистий білий сніг», - сказано в описі до фотографії.

بالصور .. الثلوج تغطي صحراء عين الصفراءhttps://t.co/dSXdFZ0eZR pic.twitter.com/fp4VarqiBg — TSA عربي (@tsaarabi) January 8, 2018

За даними агентства, сніг розтанув у цей же день, 8 січня, коли температура повітря «прийшла до норми».

Як зазначається, минулого року сніг у Сахарі випав в грудні. Тоді Карім Боучатата також cфотографував аномалію. Він зазначав, що в цьому регіоні востаннє сніг падав у 1979 році.