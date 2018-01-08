У пустелі Сахара вперше за 40 років випав сніг

В Алжирі, в пустелі Сахара, в місті Айн-Сефра випав сніг. Його зняв фотограф Карім Боучатата, роботи якого опублікував місцевий портал TSA Algerie.
«У пустелі з'явився гарний пейзаж, де зустрілися м'якість золотих пісків і чистий білий сніг», - сказано в описі до фотографії.
За даними агентства, сніг розтанув у цей же день, 8 січня, коли температура повітря «прийшла до норми».
Як зазначається, минулого року сніг у Сахарі випав в грудні. Тоді Карім Боучатата також cфотографував аномалію. Він зазначав, що в цьому регіоні востаннє сніг падав у 1979 році.
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: