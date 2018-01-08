У пустелі Сахара вперше за 40 років випав сніг

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 07:205210
У пустелі Сахара вперше за 40 років випав сніг
фото Bouchetata Karim
У пустелі зустрілися м'якість золотих пісків і чистий білий сніг

В Алжирі, в пустелі Сахара, в місті Айн-Сефра випав сніг. Його зняв фотограф Карім Боучатата, роботи якого опублікував місцевий портал TSA Algerie.

«У пустелі з'явився гарний пейзаж, де зустрілися м'якість золотих пісків і чистий білий сніг», - сказано в описі до фотографії.

За даними агентства, сніг розтанув у цей же день, 8 січня, коли температура повітря «прийшла до норми».

Як зазначається, минулого року сніг у Сахарі випав в грудні. Тоді Карім Боучатата також cфотографував аномалію. Він зазначав, що в цьому регіоні востаннє сніг падав у 1979 році.

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