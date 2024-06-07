Презентація відбулася на бельгійській віллі середини XVI століття Tre Madonne

У середу, 5 червня, у Римі відбулася презентація мистецького проєкту «Птахи співають і у час війни» львівської модельєрки Оксани Караванської. Авторкою сучасної вишивки стала дизайнерка Ксенія Уманська, а режисуру до дефіле створила українська співачка та акторка Наталія Половинка. Організатори розповідають, що львівський театр «Слово і Голос» створив живий музичний супровід до дефіле.

«Важливість культурної дипломатії в тому, що це немілітарне нагадування у високих колах про нас. Про те, за що ми боремося і що можемо втратити, і що може втратити Європа. Мистецтво і мода – потужні інструменти впливу, "м’яка сила", через яку маємо можливість розповісти про наші унікальність, самобутність, давність нашої культури, і водночас показати Україну як сучасну, модну, креативну державу, як невіддільну частину Європи – історично і в сьогоденні», – говорить Оксана Караванська.

У проєкті «Птахи співають і у час війни» дизайнерка Караванська поєднала моду, театр, музику, спів. Крім цього, доповненням до презентації стала виставка картин художників Віктора і Макара Москалюків і ювелірного мистецтва від студії Miro Art. Зазначимо, що презентація відбулася на бельгійській віллі середини XVI століття Tre Madonne.

Додамо, що також 5 червня Оксана Караванська та Наталія Половинка взяли участь в загальній аудієнції з Папою Франциском та спілкувалися з понтифіком.