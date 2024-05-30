77-й Каннський фестиваль остаточно став історією. Завершуємо серію репортажів про нього приємним та гарним спогадом. Далі – про фільми, які виходитимуть у прокат.

Хоча українського кіно в програмі не було, українські дизайнери були присутні на червоній доріжці, яка традиційно нагадувала модне дефіле.

Даніель Маркан (фото instagram.com/daniellemarcan)

Фешн-інфлюенсерка Леоні Ганне обрала елегантну білосніжну сукню з великим бантом від Milla Nova. Зіркова візажистка Даніель Маркан вдягнула пишну сукню від FROLOV. Президентка World Anti-aging Association Сільва Даян обрала білосніжне вбрання від Valery Kovalska. На інший вихід засновниця Beverly Hills Beauty International Group обрала чорну сукню Андре Тана.

Леоні Ганне (фото Instagram)

Співачка Jerry Heil позувала у вбранні Semenenko, доповнивши його прикрасою Dukachi Jewelry у вигляді ляльки-мотанки. На інший вихід учасниця «Євробачення» обрала бренд GUDU.

Jerry Heil обрала бренд GUDU (фото Instagram Jerry Heil )

На червоній доріжці також з’явилася YouTube-продюсерка та власниця Hereaction Production Мартіна Макєєва, яка обрала для виходу червону сукню GASANOVA.

Сільва Даян (фото instagram.com/silva__dayan)

Норвезька інфлюенсерка Ніна Сандбех обрала яскраву червону сукню зі шлейфом та об’ємними квітковими деталями на корсеті українського бренду WONÀ Concept.

Також WONÀ Concept обрала й італійська баскетболістка Валентина Віньяліі.

Кутюрну сукню від Vivons з вишивкою у вигляді квітів використала членкиня журі «Особливого погляду» Асма Ель Мудір.

Супермодель, актриса і телеведуча Хайді Клум відвідала щорічну благодійну вечірку amfAR Gala у сукні від українського бренду Lever Couture.