Загалом в Україні працює сто магазинів цієї мережі, два з них – у Рівному

У ТРЦ Zlata Plaza у Рівному тимчасово закрили магазин Brocard, оскільки його бенефіціарною власницею є росіянка Татьяна Володіна. Роботу він зупиняє з неділі, 10 квітня. Магазин відкриють лише тоді, коли буде вирішене питання власності. Також директор ТРЦ закликав інші торгові центри вчинити так само.

Про призупинення роботи магазину повідомив керівник торгового центру Zlata Plaza Олександр Оверчук у суботу, 9 квітня. Рішення прийняли тому, що магазин Brocard належить громадянці Росії.

«Враховуючи, що кінцевим бенефіціаром мережі Brocard є громадянка росії, ми прийняли рішення призупинити роботу магазину відзавтра до вирішення питання власності. Для нас є неприйнятною співпраця з брендом, що має зв‘язки з агресором, який веде війну проти України. Ще до відновлення роботи ТРЦ ми направили лист, що очікуємо конкретне рішення по даному питанню. Отримали відповідь, що питання вирішується і про результат нас повідомлять. Станом на сьогодні результат відсутній, тому ми більше чекати не будемо», – зазначив він.

Також Олександр Оверчук закликав інші торгові центри вчинити так само. «Сила нашої країни в єдності, тому закликаю всіх керівників та власників ТРЦ України долучитися та закрити всі магазини до вирішення ситуації», – закликав він.

Згідно з інформацією на YouControl, кінцевою бенефіціарною власницею ТОВ «Брокард-Україна» є Татьяна Володіна, яка проживає у Москві.

Перший магазин косметики Brocard в Україні був відкритий у 1997 році. Наразі ж відкрито сто магазинів у 26 містах країни. Додамо, що у Рівному функціонує ще один магазин у ТРЦ «Екватор».