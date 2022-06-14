Олексій Литвин народився в Росії, але ще в дитинстві переїхав в Україні та все життя проживав у Рівному

У Рівному на 58-му році життя помер відомий дизайнер та художник Олексій Литвин, який є співавтором герба та прапора області. Причини смерті наразі невідомі, за попередньою інформацією, в нього зупинилось серце.

Про його смерть повідомила депутатка Рівненської міськради Ганна Кульчинська у вівторок, 14 червня. «Боже, не можу повірити в це: не стало Олексія Литвина. Серце розривається... Співчуття рідним і близьким. Царство Небесне тобі, Льошичка», – написала вона.

Зазначимо, що Олексій Литвин тривалий час працював художником та дизайнером у Рівному. Також викладав у Національному інституті водного господарства. В 2010 та 2015 мав персональні виставки у Рівному. Переважно спеціалізувався на створенні пейзажів у реалістичному стилі та логотипів.

Саме він є співавтором рівненського герба та прапора. Також з 2022 року він очолював Спілку дизайнерів Рівного.