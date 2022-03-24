Протягом останніх декількох років Валентин Крока боровся з важкою хворобою

На Рівненщині помер 71-річний екс-депутат Рівненської облради Валентин Крока. Чоловік всього дев'ять днів не дожив до свого 72-го дня народження, який він мав відзначати 2 квітня.

Як повідомила прес-служба Рівненської облради, чоловік помер у четвер, 24 березня. Протягом останніх декількох років він боровся з важкою хворобою.

Валентин Крока був одним з рекордсменів місцевого самоврядування на Рівненщині, адже тричі він був депутатом сільської та районної рад, а також шість разів його обирали до Рівненської облради. У 1998 та 2000 роках він був також заступником голови облради, а в 2003 – першим заступником.

За відстоювання інтересів територіальних громад Рівненської області Валентин Крока був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня та Почесною грамотою Верховної Ради України.

«З першого дня своєї роботи у владі він відстоював інтереси органів місцевого самоврядування, підтримував децентралізацію. Активно відстоював реформу органів місцевого самоврядування, будучи головою постійної комісії з питань місцевого самоврядування облради. Рівненська обласна рада, її керівництвом та виконавчий апарат висловлюють найщиріші співчуття родині та друзям Валентина Івановича з приводу непоправної втрати», – йдеться у повідомленні.