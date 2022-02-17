Власник будинку сам виявив написи й поскаржився в поліцію

Невідомі особи написали фарбою з балончика слова «злодій» та «хабарник» на будинку 60-річного депутата Рівненської облради від «Європейської солідарності» Володимира Петріва. Уранці 17 лютого чоловік поскаржився у поліцію, й там відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Про написи на своєму будинку на вул. Павлюченка у Рівному 60-річний депутат Рівненської обласної ради Володимир Петрів повідомив у поліцію у четвер, 17 лютого, близько 08:40. «На місці події поліцейські встановили, що написи на фасаді будинку балончиком із чорною фарбою нанесли двоє зловмисників, які близько 02:40 перелізли через паркан», — повідомляє поліція.

За фактом хуліганства, вчиненого групою осіб, відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 296 ККУ). Поліцейські розшукують хуліганів. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що ідеться про будинок депутата облради від «Європейської солідарності» Володимира Петріва. На будинку написані слова «злодій», «хабарник», «віддай гроші». Володимир Петрів є директором Рівненського облмуздрамтеатру, народний артист України.

У лютому 2021 року Володимир Петрів виступив на сесії міської ради зі зверненням до депутатів, поліції та прокуратури щодо хаотичної забудови у місті. Про це повідомляло «Рівне Вечірнє». Депутат облради, зокрема, згадував дві адреси на вулицях Дачній та Павлюченка з цільовим призначенням під індивідуальне будівництво. Володимир Петрів застерігав, що за однією адресою заплановано збудувати два будинки на 20-25 квартир кожен, й казав про погрози від забудовника на адресу невдоволених мешканців та депутатів.

Натомість власники двох ділянок Руслан Бицюк та Сергій Бойчук виданню «Вісті Рівненщини» розповіли, що мають усі необхідні документи на будівництво 2-поверхових будинків для власних родин і що вони не знають, чому у депутата облради виникли підозри щодо нецільового використання землі.