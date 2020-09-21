У рівненському магазині продають зошити із зображенням храму Василя Блаженного

У Рівному в продажі з’явилися зошити українського виробництва, на палітурці яких зображений собор Василя Блаженного, розташований на Красній площі у Москві, столиці Росії.

Як повідомило «Суспільне» 20 вересня, про це розповіла мешканка Рівного Оксана Базовська у одній із груп Facebook. Вона 16 вересня пішла до магазину купити зошити для своїх дітей, де помітила на палітурці зошита зображення собору Василя Блаженного, який розташований у центрі столиці країни-агресора.

У своєму дописі вона зазначила, що зошитів із зображенням інших столиць у магазині не було. Згодом у коментарі «Суспільному» вона розповіла, що не могла не реагувати на картинку, оскільки вона викликає негативні асоціації.

«Наша родина також понесла втрати через війну на сході. Я вважаю неприпустимим, щоб діти бачили російське на своїх зошитах, і підсвідомо звикали до цього. Росія – нам не товариш, а ворог», – розповіла вона.

Представництво магазину, де продають ці зошити, запевнило, що храм Василя Блаженного – не є Красною площею та ніколи не був символом радянської влади, до того ж радянської чи російської символіки на зошиті немає. А червоний колір – це помилка дизайнера.

«Цей храм – це пам’ятка архітектури, який у списку Всесвітньої історичної і культурної спадщини ЮНЕСКО ось вже 30 років. Він побудований далеко до створення радянської держави. Це православний храм, який частково використовується як музей», – зазначило представництво магазину «Суспільному».

Журналісти також звернулися до київського виробника цих зошитів, однак номер, вказаний на звороті, не працює, а всі інші – вимкнені.