Ігор Шарун є військовослужбовцем ДПСУ у Волинській області

Користувач соцмережі TikTok на ім'я Ігор Шарун, який виявився службовцем Державної прикордонної служби (ДПСУ), опублікував образливе відео на адресу Збройних сил України, де порівнює українських військових з свинями. Про це у Facebook написав військовий блогер, офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан.

«У мережі TikTok випадково натрапив на відео проти ЗС України, яке набрало 119000 переглядів, близько 5000 лайків та 570 поширень від росіян, які продовжували його масово поширювати. На відео автор порівнює ЗСУ та воїнів зі свинями та віддає їм команди зі «Статуту» українською мовою», – розказав Штефан.

Офіцеру ЗСУ вдалося встановити особу автора відео. За його словами, автором відео є Ігор Шарун зі Львівської області, який, попередньо на даний час, є військовослужбовцем ДПСУ на Волині.

Штефан розповів, що спочатку попросив прикордонника видалити образливе відео, але той відмовився. Однак після того, як офіцер ЗСУ встановив особу прикордонника та пригрозив, «що даний факт буде оприлюднено», Ігор Шарун видалив дане відео, а згодом і ввесь аккаунт.

«Після цього, майже відразу він видалив дане відео, змінив налаштування на свої сторінці на «зачинена», а вже через декілька хвилин повністю видалив цей акаунт», – написав Штефан та опублікував скріншоти сторінок прикордонника.

Він також повідомив, що не публікує дане відео «в зв'язку з етичними нормами та унеможливленням його поширення російськими пропагандистами».

Анатолій Штефан також повідомив, що в Державній прикордонній службі вже проводять службову перевірку за даним фактом.

Натомість, як повідомили в самій ДПСУ, наразі проводиться перевірка, чи насправді Ігор Шарун є військовослужбовцем ДПСУ, інформує видання «Букви».