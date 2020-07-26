На Сокальщині затримали чоловіка, який закрив у банці живе кошеня і виклав відео в Instagram

Юрій С. розповів поліції, що на кришці були отвори, аби кіт дихав

У неділю, 26 липня, мешканець одного з сіл Сокальського району, Юрій С. закрив півторамісячне кошеня у трилітрову банку. Весь процес він зняв на відео і виклав його в Instagram. Знущання над твариною побачила прес-секретарка патрульної поліції Катерина Рибій, вона опублікувала допис на своїй сторінці у Facebook. Через три години після публікації відео, чоловіка знайшли та затримали поліцейські.

Як повідомив ZAXID.NET начальник сектору кримінальної поліції Сокальського відділку Іван Шеремета, правоохоронці через кілька годин після запису відео встановили та затримали власника кота. Ним виявився мешканець одного із сіл району, йому 28 років.

Власник кота вже стер відео на якому тварина сидить у трилітровій банці (скріншот з відео)

Зараз власника тварини Юрія С. разом з кошеням везуть у відділок для дачі показів.

«Будемо зараз допитувати. Але він нам показав банку, у яку запхав кота, там є зроблені отвори, щоб тварина дихала. З твариною зараз все добре», – розповів Іван Шеремета начальник сектору кримінальної поліції Сокальщини.

28-річного Юрія забрали до відділку поліції у Сокалі (фото поліції)

Після розголосу у мережі, відео з закритим у банці котом, Юрій С. видалив. Натомість він записав нове відео, в якому показує живу і цілу тварину.

Ще наразі невідомо чи уникне відповідальності за вчинене Юрій С. і чи внесуть правоохоронці відомості через жорстоке поводження з твариною до Єдиного реєстру, адже кошеня травм не отримало і є неушкоджене.