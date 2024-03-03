У Ризі розпочався міжнародний фестиваль документального кіно «Артдокфест». У програмі представлені 6 фільмів, до створення яких причетна Україна. Про це повідомляє «Укрінформ».

Загалом фестиваль складається з дев'яти програм. В основній конкурсній програмі Artdocfest Open візьмуть участь п’ять фільмів українського виробництва та про Україну чи про українських біженців – «Позиція» Юрія Пупирина, «Фото на пам'ять» Ольги Черних, «Туман» Дмитра Шовкопляса (на головному фото), «Трошки чужа» Світлани Ліщинської, який нещодавно показували на Берлінале, «Звідки куди» Мацека Хамели. Також буде одна стрічка з українською участю про дідовшину у білоруській армії «Батьківщина» Олександра Міхалковича та Ганни Бадзяки, який брав участь в Одеському кінофестивалі. Також буде спецпрограма з 7 стрічок «Україна понад усе».

Фестиваль відкрився прем’єрним показом латвійського фільму «Поднієкс про Поднієкса. Свідок часу». Картина розповідає про видатного латвійського режисера-документаліста Юріса Поднієкса. Його стрічка «Чи легко бути молодим?» (1987) стала міжнародною сенсацією, одним з головних кінохітів часів «перебудови та гласності» в СРСР.