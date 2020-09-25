У п’ятницю, 25 вересня, у Telegram стався масштабний збій – у багатьох користувачів не відправлялися повідомлення у мобільному застосунку, а браузерна та десктопна версія месенджеру не відкривалася.

Згідно із даними сервісу Downdetector, який пильнує за роботою популярних інтернет-ресурсів, користувачі із європейських країн повідомляли про збій починаючи з 13:25 за київським часом. Найбільше скарг надійшло від користувачів Східної Європи, зокрема України та Білорусі.

Під час спроби зайти у додаток вибивала помилка із повідомленням «Ви виконуєте забагато дій».

Telegram поки не повідомив про причину падіння месенджера. Станом на 14:30 додаток відновив свою роботу.