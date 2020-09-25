У роботі месенджера Telegram по всій Європі стався масштабний збій
Роботу припинили браузерна та десктопна версії месенджера, а також мобільний застосунок
Світ — Максим Охримчук, сьогодні, 14:542
У п’ятницю, 25 вересня, у Telegram стався масштабний збій – у багатьох користувачів не відправлялися повідомлення у мобільному застосунку, а браузерна та десктопна версія месенджеру не відкривалася.
Згідно із даними сервісу Downdetector, який пильнує за роботою популярних інтернет-ресурсів, користувачі із європейських країн повідомляли про збій починаючи з 13:25 за київським часом. Найбільше скарг надійшло від користувачів Східної Європи, зокрема України та Білорусі.
Під час спроби зайти у додаток вибивала помилка із повідомленням «Ви виконуєте забагато дій».
Telegram поки не повідомив про причину падіння месенджера. Станом на 14:30 додаток відновив свою роботу.
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