У Росії путівник по місту Владіміру проілюстрували фотографією зі Львова

КультураКатерина Сліпченко, сьогодні, 10:4255183

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У Росії путівник по місту Владіміру проілюстрували фотографією зі Львова
Зображення площі Міцкевича стала ілюстрацією до новин про російські міста

Російський сайт «Провинция.ру» опублікувавновину про створення мобільного путівника по російському місту Владіміра «Ворота Золотого кільця». Проілюстрували це повідомлення фотографією львівської площі Міцкевича.

Проте це не перше використання львівської площі у якості ілюстрації до російських архітектурних пам'яток. Раніше російський сайт МТС опублікував ту саму фотографію у рекламі нового сервісу «Віртуальна історія».

«Мешканці та гості Москви, Калінінграда, Нижнього Новгорода, Краснодара, Ярославля, Кургану, Томська, Іркутська та Владивостока можуть на екранах своїх мобільних телефонів або планшетів побачити, як виглядали пам'ятки і вулиці цих міст багато років тому», - йдеться у повідомленні, яке супроводжує фотографію зі Львова.

Нагадаємо, у 2015 році сенатори та депутати російських Ради Федерацій та Держдуми підготували карикатурну відповідь знаменитому французькому журналу Charlie Hebdo. Депутати підготували карикатуру із підписом «Пекло вітає Charlie Hebdo». Проте ніби-то підготована російськими політиками карикатура насправді належить українському художнику Юрію Журавлю. Вона створена під час Майдану і у пекельному казані «варяться» Віктор Янукович та його посіпаки.

В 2014 році одна з московських газет використала фото мера Львова Андрія, який з дружиною і дітьми гуляє площею Ринок, як ілюстрацію до статті про «щасливі російські сім'ї».

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