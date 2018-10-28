У Румунії стався землетрус магнітудою 5,5

Сейсмологи повідомляють, що це найпотужніший землетрус в країні в 2018 році

СвітАндрій Стець, 28 жовтня7350

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У Румунії стався землетрус магнітудою 5,5
фото ілюстративне
За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає

У Румунії в ніч на 28 жовтня стався землетрус магнітудою 5,5. Землетрус магнітудою 5,8 відчувався в основному в центральній частині Румунії. Епіцентр був на глибині 150 кілометрів на румунських горах Вранча, свідчать дані Геологічної служби США (USGS).

Поштовхи відчувалися навіть в Бухаресті (за 150 кілометрів від епіцентру), а також в деяких районах України, Молдови та Болгарії.

Фото Newzzer Ro

Як пише одеське видання «Думська», у соцмережах повідомляють, що землетрус відчували жителі Одеси, Ізмаїла, Білгорода-Дністровського, Рені. Поштовхи також відчувалися в Болгарії та Молдові.

За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає. Сейсмологи повідомляють, що це найпотужніший землетрус в країні в 2018 році.

Нагадаємо, минулого разу землетрус в Румінії відбулося в кінці квітня. Тоді магнітуда становила 4,5.

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