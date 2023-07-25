Нове відділення, що розташоване на вул. Професора Ковалика, 1А, пропонує широкий спектр послуг. Як і на інших локаціях, тут працює висококваліфікований медичний персонал. До того ж «Веселка» послуговується стандартизованими протоколами лікування, має новітнє обладнання, а також пропонує пацієнтам високий рівень сервісу та якості медичних послуг. Разом з тим, кожен лікар шукає індивідуальний підхід до кожного пацієнта, адже головна мета поліклініки – вилікувати та не нашкодити.

«З гордістю заявляємо, що ми відкрили п’яте відділення поліклініки "Веселка". Це поліклініка як для дорослих, так і для дітей. Ми раді вітати вас на вул. Професора Ковалика, 1А, що у Рясному. Нині турбота стає ближчою для нашого пацієнта», – зазначає директорка мережі поліклінік «Веселка» Мар'яна Тузяк.

Вона додає, що головна перевага поліклініки полягає в можливості отримати лікування для всієї родини в одному місці.

«Ми маємо золотий стандарт надання послуг: в нас щодня працюють неврологи, педіатри, сімейний лікар, офтальмологи, лікар для УЗД та ЛОР. Згодом у нас також з’являться вузькі спеціалісти, як-от ендокринолог, гематолог. Ми маємо свою лабораторію, де ви можете здати аналізи. В нас сьогодні були пацієнти на діагностиці, і до ЛОРа, і до хірурга, тому працюємо щодня з 8:00 до 20:00. Чекаємо на наших пацієнтів», – розповідала керівниця нового відділення поліклініки Ольга Рожок.

На відкриття «Веселки» завітали перші відвідувачі, які з нетерпінням чекали на появу сучасної поліклініки у Рясному. Зручна локація допоможе мешканцям мікрорайону швидко, якісно та комфортно дбати про своє здоров’я, не витрачаючи багато часу на дорогу чи затори.

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