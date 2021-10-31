У Самбірському районі госпіталізували трьох людей з отруєнням чадним газом
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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Відомо, що в будинку постраждалих пічне опалення
В будинку у селі Самбірського району у ніч на неділю, 31 жовтня, чадним газом отруїлися троє людей. Їх забрали до лікарні.
Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, о 2:10 ночі надійшло повідомлення про отруєння чадним газом у селі Ралівка Самбірського району. У приватному будинку отруїлись троє мешканців, серед яких 14-річна дитина.
Усіх потерпілих госпіталізували у Самбірську районну лікарню. Відомо, що будинок, де стався витік чадного газу, опалюється пічкою.
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ZAXID.NET