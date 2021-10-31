В будинку у селі Самбірського району у ніч на неділю, 31 жовтня, чадним газом отруїлися троє людей. Їх забрали до лікарні.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, о 2:10 ночі надійшло повідомлення про отруєння чадним газом у селі Ралівка Самбірського району. У приватному будинку отруїлись троє мешканців, серед яких 14-річна дитина.

Усіх потерпілих госпіталізували у Самбірську районну лікарню. Відомо, що будинок, де стався витік чадного газу, опалюється пічкою.