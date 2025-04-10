ТЦ планують відкрити у другому півріччі 2025 року

У Самборі менш ніж за півроку відкриють новий торговий центр – ТЦ Scandi Mall. Він розташовуватиметься у густонаселеному районі на виїзді з міста у бік Хирова і Старого Самбора. У ньому працюватимуть різні крамниці та інші комерційні заклади, зокрема великий продовольчий супермаркет.

Майбутній ТЦ Scandi Mall розташований у західній частині Самбора на вул.Шевченка,52. Це житловий район із новобудовами поблизу виїзду з міста в бік польського кордону.

Scandi Mall буде невеликим і одноповерховим, його будують у форматі ритейл-парку – всі розміщені у ньому магазини матимуть окремий вхід з фасаду. Загальна площа комплексу становитиме понад 2,7 тис. м2, також передбачена парковка для півсотні автівок.

Відкрити ТЦ для відвідувачів планують протягом липня-вересня цього року. Відомо, що у Scandi Mall працюватиме великий продуктовий маркет від відомого бренду.

Будівництвом ТЦ Scandi Mall і продажем/орендою приміщень у ньому займається місцева група компанії «Так Буд», її власниками є самбірські підприємці Андрій і Тарас Куцалаби. Проект торгівельного центру розробляло архітектурне бюро «Креатив» зі Львова.

Забудовники анонсують невдовзі створення великого торгово-розважального центру на місці «Самбірського дослідно-експериментального машинобудівного заводу» у центральній частині міста. Проте його концепцію ще розробляють.

Наразі у Самборі є кілька невеликих ТЦ – «Люкс», «Атлант» і «Макс». В останньому працюють супермаркет мережі «Сільпо» і крамниця побутової техніки і електроніки «Фокстрот».