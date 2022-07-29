Незаконна схема діяла у санаторії «Ровесник» біля Червонограда

Бухгалтерку оздоровчо-лікувального комплексу «Ровесник» ДП «Львівугілля», що біля Червонограда, підозрюють у вимаганні грошей з переселенців за безкоштовне житло.

У п’ятницю, 29 липня, в СБУ та прокуратурі Львівщини розповіли, що посадовці оздоровчо-лікувального комплексу організували «бізнес» на переселенцях. Санаторій повинен був приймати на тимчасове безкоштовне проживання вимушених переселенців, проте керівництво закладу вирішило на цьому заробити гроші. За версією правоохронців, 57-річна виконувачка обов’язків головного бухгалтера, мешканка Червонограда, вимагала гроші з переселенців за сприяння у поселенні.

Аби приховати свою злочинну діяльність, бухгалтерка видавала постраждалим сфальсифіковані квитанції про оплату житла.

Фігурантці вже повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди та службовому підробленні (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 ККУ). Невдовзі суд обере їй запобіжний захід. Слідчі встановлюють усіх причетних до злочину осіб.

Правоохоронці не розголошують назву санаторію, де діяла незаконна схема вимагання грошей у переселенців. За даними ZAXID.NET, хабарі в переселенців вимагали в оздоровчо-лікувального комплексі «Ровесник» ДП «Львівугілля», який розташований біля Червонограда.