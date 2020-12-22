У середу, 23 грудня, у Львові ремонтуватимуть електромережі. Впродовж дня 23 грудня частина мешканців у Залізничному, Личаківському, Франківському та Шевченківському районах залишаться без електропостачання. Причина – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті «Львівобленерго».

Відтак без електропостачання будуть мешканці таких вулиць:

Із 9:00 до 17:00 у Залізничному районі: вул. Городоцька – будинок №274; вул. Збиральна – будинки №10, 12; вул. Зимновідська – будинки №8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 25а, 26; вул. Станційна – будинки №5, 6, 7, 7б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20; вул. Холодновідківська бічна – будинок №6.

Личаківський район з 8:00 до 17:00: вул. Левицького – будинки №37, 41, 43, 43а, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53; вул. Рильського – будинки №3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10а, 10а/3; вул. Тершаковців – будинки №1, 1Б, 4, 4а, 5, 8, 10; вул. Туган-Барановського – будинок №36.

Із 9:00 до 17:00 у Франківському районі: вул. Київська – будинки №10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 28.

Із 9:00 до 17:00 у Шевченківському районі: вул. Під Горою – будинок №1.