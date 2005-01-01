У середу у Львові відкриють для проїзду частину вул. Личаківської

У середу, 17 січня, протягом дня відкриють для проїзду автотранспорту ділянку дороги від перехрестя з вул. Мечникова до вул. Котика, повідомили в ЛКП «Львівавтодор».

Закритою для проїзду буде ділянка від вул. Котика до вул. Черемшини. Рух транспорту буде дозволений вниз по вул. Котика (односторонній рух) і по вул. Некрасова (двосторонній рух), вгору – по вул. Некрасова та вул. Черемшини з виїздом на вул. Копальну.

Схема руху по вул. Личаківській та прилеглих (клікніть для збільшення)

Водночас, за інформацією директора ЛКП «Львівавтодор» Романа Познанського, відкрити для руху транспорту вул. Мучну планується до кінця січня. Тож тоді на ділянці від вул. Котика до вул. Мечникова буде повноцінно відновлено двосторонній рух.

Нагадаємо, 25 березня 2017 року розпочався капітальний ремонт вул. Личаківської (на ділянці від вул. Мечникова до вул. Пасічної з розворотним кільцем трамвая). Орієнтовна вартість ремонту становить 6 млн. євро. Реконструкція вулиці здійснюється у три етапи: це роботи на перехресті вул. Личаківської з вул. Мечникова; від вул. Круп’ярської до вул. Котика; від вул. Котика до вул. Пасічної.

У серпні завершили ремонт на перехресті вул. Личаківської – Мечникова, після чого на Погулянку пустили трамваї №2 та №7.