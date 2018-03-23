У серіалі «Сувенір з Одеси» знялась актриса з антиукраїнського фільму

Ольга Виниченко у серіалі «Сувенір з Одеси»

Одну із головних ролей, роль молодої Лізи, у новому серіалі виробництва телеканалу «1+1» грає Ольга Виниченко. Раніше актриса виконувала роль у пропагандистському фільмі НТВ. Про це йдеться на сторінці сппільноти «Контракт до кінця особливого періоду» у Facebook. Від опублікованого пройшло кілька днів й користувачі почали звертатися до СБУ та Нацради з питань телебачення та радіомовлення з вимогою звернути увагу на цей випадок.

Фільм «Військовий кореспондент» з'явився на НТВ у 2014 році. У фільмі йдеться про американського журналіста, який приїхав в Україну розібратися в ситуації. Фільм повністю побудований на штампах російської пропаганди. У ньому йдеться про 400 вбитих в Одесі, про обстіл ЗСУ мирного населення фосфорними бомбами тощо. Журналіст потрапляє в таємне ув'язнення СБУ, потім їде у табір біженців у Ростовській області, який бомбить Україна, знайомиться з чудовими сепаратистами, які змушені боронити рідний край від бандерівців.

Ольга Виниченко у фільмі «Військовий кореспондент»

Між тим всім журналіст знайомиться з дівчиною, яка є переконаною націоналісткою, проте до кінця фільму під впливом кохання та доказів вона розуміє, як сильно помилилася в Україні. Саме цю роль і зіграла Ольга Винниченко. Крім того фільм знімався в травні 2014 року в анексованому Криму.

Цікаво, що саме за роль у цьому фільмі Служба безпеки України заборонила на п'ять років в'їзд на територію України російському акторові Яну Цапніку, який зіграв роль бойовика терористичної організації «ДНР».

«У серіалі "Сувенір з Одеси" знялося понад 80 українських акторів, — йдеться в повідомленні прес-служби "1+1". — На роль головної героїні Лізи претендувало понад 30 осіб, і українка Ольга Виниченко виявилася найбільш переконливою кандидатурою на цю роль. Для нас стала неочікуваною її участь в російському проекті, оскільки законодавство не передбачає обов’язкову перевірку українських акторів перед участю в зйомках. У той же час актриса не порушувала українських законів і не скоювала протиправних дій, тому пильна увага активістів до участі Ольги Виниченко в „Сувенірі з Одеси“ нам, скоріше, нагадує полювання на відьом. До того ж, Ольга Виниченко, приймаючи рішення 4 роки тому про участь в російському фільмі, на той момент не усвідомлювала, що опинилась втягнутою в політичні маніпуляції, і зараз шкодує про роль в цьому проекті», - цитує відповідь «1+1» сайт «Детектор медіа».

Події серіалу «Сувенір з Одеси» розгортаються протягом ХХ століття. Після більшовицького перевороту в 1917 році, Одеса за три роки сім разів переживає зміну влад. Поки влада в Одесі стрімко переходить з рук в руки, а вплив місцевого криміналітету залишається незмінним, двоє закоханих молодих людей – Матвій та Ліза – намагаються не стати пішаками в іграх таких історичних особистостей, як отаман Котовський чи Мішка Япончик. Серіал транслюється російською мовою. У ньому зіграло чимало російських акторів.

Нагадаємо, телекомпанія «Студія 1+1» подала позов проти Міністерства культури та Державного агентства з питань кіно (Держкіно). Позивачі вимагали виключити російського актора Федора Добронравова, яких знімається у серіалі «Свати» зі списку осіб, які створюють загрозу національної безпеки України. Суд цей позов не задовільнив.